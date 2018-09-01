В Самарской области возбудили дело из-за ДТП с пятью погибшими

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В Самарской области возбудили дело из-за дорожно-транспортного происшествия с пятью погибшими, сообщает kp.ru.
В Самарской области возбудили дело из-за ДТП с пятью погибшими
  • РИА Новости

По информации регионального ГУ МВД России, 49-летний водитель автомобиля Toyota Lite выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 47-летнего мужчины.

В результате большегруз изменил направление, что привело к столкновению с машинами Toyota Mark и Mitsubishi.

Затем грузовик опрокинулся набок, перегородив почти всю проезжую часть, а Toyota Mark врезалась в Toyota Lite.

Погибли пассажиры Toyota Lite, в том числе 52-летний мужчина, 55-летняя женщина, 14-летний мальчик и девочки 14 и семи лет. Пострадал и водитель иномарки, а также водитель грузовика. Они госпитализированы.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.

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