На переезде Казанского направления МЖД поезд врезался в автомобиль

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На переезде Черусти — Кривандино Казанского направления Московской железной дороги столкнулись поезд и легковой автомобиль, сообщила пресс-служба МЖД.
На переезде Казанского направления МЖД поезд врезался в автомобиль
  • РИА Новости

«Сегодня в 17:20 на перегоне Черусти — Кривандино Казанского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим грузовым поездом», — такую информацию опубликовала пресс-служба.

На путях установлена переездная сигнализация, чьи сигналы автомобилист проигнорировал. Машинист также пытался предотвратить столкновение с помощью звуковых и световых сигналов и экстренного торможения, однако недостаточное расстояние не позволило избежать аварии.

В результате автомобиль отбросило, а одни из колёсных пар локомотива сошли с рельс. Для их установки на место отправили восстановительный поезд.

Как сообщили железнодорожники, «ожидается небольшая задержка одного пригородного поезда, следующего в Москву».

«По предварительной информации, водитель автомобиля остался жив», — заявили в пресс-службе МЖД.

3 сентября на железнодорожном переезде в Забайкальском крае один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового поезда с автомобилем

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четверо.

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