Шайба Якупова в овертайме принесла СКА победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Якупова в овертайме принесла СКА победу над «Спартаком» в матче КХЛ
  • © РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за СКА забили Сергей Плотников и Патрик Херсли. В составе «Спартака» отличились Робин Ганзла и Каспарас Даугавиньш.

В овертайме победу петербургской команде принёс точный бросок Наиля Якупова.

В другом матче игрового дня «Сочи» на выезде победил «Нефтехимик» со счётом 4:2.

Ранее в «Металлурге» рассказали, когда Сергей Мозякин сможет вернуться на лёд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить