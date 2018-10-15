Шайба Якупова в овертайме принесла СКА победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за СКА забили Сергей Плотников и Патрик Херсли. В составе «Спартака» отличились Робин Ганзла и Каспарас Даугавиньш.

В овертайме победу петербургской команде принёс точный бросок Наиля Якупова.

В другом матче игрового дня «Сочи» на выезде победил «Нефтехимик» со счётом 4:2.

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