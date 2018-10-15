Шайба Якупова в овертайме принесла СКА победу над «Спартаком» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В основное время матча за СКА забили Сергей Плотников и Патрик Херсли. В составе «Спартака» отличились Робин Ганзла и Каспарас Даугавиньш.
В овертайме победу петербургской команде принёс точный бросок Наиля Якупова.
В другом матче игрового дня «Сочи» на выезде победил «Нефтехимик» со счётом 4:2.
Ранее в «Металлурге» рассказали, когда Сергей Мозякин сможет вернуться на лёд.