В «Металлурге» рассказали, когда Мозякин сможет вернуться на лёд
- РИА Новости
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«У Мозякина несерьёзное повреждение, над ним колдуют доктора. Утром ещё раз посмотрят, и будет ясно, сыграет ли он в следующем матче или нет. Что касается сроков, то он выбыл ненадолго. Там нет ничего страшного», — приводит слова Величкина «Чемпионат».
Мозякин пропустил матч с «Сибирью», завершившийся поражением магнитогорской команды со счётом 0:2.
Ранее стало известно, что Мозякин выбыл на неопределённый срок из-за травмы.