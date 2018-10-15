В «Металлурге» рассказали, когда Мозякин сможет вернуться на лёд

Вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин рассказал о состоянии здоровья нападающего и капитана команды Сергея Мозякина.

«У Мозякина несерьёзное повреждение, над ним колдуют доктора. Утром ещё раз посмотрят, и будет ясно, сыграет ли он в следующем матче или нет. Что касается сроков, то он выбыл ненадолго. Там нет ничего страшного», — приводит слова Величкина «Чемпионат».

Мозякин пропустил матч с «Сибирью», завершившийся поражением магнитогорской команды со счётом 0:2.

Ранее стало известно, что Мозякин выбыл на неопределённый срок из-за травмы.