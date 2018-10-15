Мартинес: Анри было трудно отказать клубу, в котором он начинал свою карьеру

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал назначение своего бывшего ассистента Тьерри Анри на пост наставника «Монако».

«Его уход не является проблемой. Мы чувствовали, что это должно произойти. Тьерри пришёл в сборную два года назад, чтобы получить некоторый опыт. Поэтому когда дело дошло до клуба, в котором Тьерри начинал свою карьеру, ему было трудно отказаться от предложения», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

Анри работал ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии с 2016 по 2018 год и помог команде стать бронзовым призёром чемпионата мира в России.

13 октября Анри был назначен главным тренером «Монако».

Ранее сообщалось, что Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако».