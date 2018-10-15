Мартинес: Анри было трудно отказать клубу, в котором он начинал свою карьеру
- Reuters
«Его уход не является проблемой. Мы чувствовали, что это должно произойти. Тьерри пришёл в сборную два года назад, чтобы получить некоторый опыт. Поэтому когда дело дошло до клуба, в котором Тьерри начинал свою карьеру, ему было трудно отказаться от предложения», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.
Анри работал ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии с 2016 по 2018 год и помог команде стать бронзовым призёром чемпионата мира в России.
13 октября Анри был назначен главным тренером «Монако».
Ранее сообщалось, что Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако».