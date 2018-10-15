Мартинес: Анри было трудно отказать клубу, в котором он начинал свою карьеру

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал назначение своего бывшего ассистента Тьерри Анри на пост наставника «Монако».
Мартинес: Анри было трудно отказать клубу, в котором он начинал свою карьеру
  • Reuters

«Его уход не является проблемой. Мы чувствовали, что это должно произойти. Тьерри пришёл в сборную два года назад, чтобы получить некоторый опыт. Поэтому когда дело дошло до клуба, в котором Тьерри начинал свою карьеру, ему было трудно отказаться от предложения», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

Анри работал ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии с 2016 по 2018 год и помог команде стать бронзовым призёром чемпионата мира в России.

13 октября Анри был назначен главным тренером «Монако».

Ранее сообщалось, что Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако».

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