Мать братьев Кокориных: это была первая драка моих сыновей за всю жизнь

Светлана Кокорина, мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала, что она почувствовала, когда только узнала об инцидентах в центре Москвы с участием своих сыновей.

«Это был шок. Это была первая драка за всю жизнь у моих сыновей. Я даже не могу представить, каким должен быть человек, который Сашу вывел из себя. Это невозможно», — заявила мать обвиняемых в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что Александр всегда знал о необходимости отвечать за свои слова, но при этом никогда не участвовал в драках. Она также добавила, что знакома с Павлом Мамаевым, который был соучастником драк.

«Паша — замечательный мальчишка. Не знаю, что происходит, когда они вдвоём остаются, и о чём говорят. Тем не менее он парень неплохой», — сказала Светлана Кокорина.

11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее мать Кокорина заявила, что готова занять место сына в тюрьме.