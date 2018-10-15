Мать Кокорина заявила, что готова занять место сына в тюрьме
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Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».
«Готова занять место Саши в тюрьме. Я готова жизнь за него отдать. Вся страна негодует. Пусть их даже выставят на Красную площадь, и я встану между ним и людьми. Пусть нас все вокруг ударят. Я готова вытерпеть всё. Физическая боль не так страшна, как моральная», — сказала Светлана Кокорина.
11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее сообщалось, что адвокат обжаловал арест Кокорина.