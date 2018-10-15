Адвокат обжаловал арест Кокорина

Защита футболиста «Зенита» Александра Кокорина обжаловала решение суда о его аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олега Попова.

«Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала решение суда о его аресте.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.