«Зенит» представил свой дизайн купюры в £50 с изображением Дзюбы

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» представил свой дизайн купюры в £50, на которой изображён нападающий команды Артём Дзюба.
«Зенит» представил свой дизайн купюры в £50 с изображением Дзюбы
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Зенит» опубликовал изображение в своём Twitter.

После публикации в «Зените» написали, что за эти деньги болельщики сине-бело-голубых могли приобрести 8,6 билета на игру Лиги Европы с  французским «Бордо», которая состоится 25 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее «Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково.

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