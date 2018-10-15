«Зенит» представил свой дизайн купюры в £50 с изображением Дзюбы

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» представил свой дизайн купюры в £50, на которой изображён нападающий команды Артём Дзюба.

«Зенит» опубликовал изображение в своём Twitter.

Advanced preview of the @bankofengland's new £50 pound note 💷 pic.twitter.com/VwunI30H8P — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 15 октября 2018 г.

После публикации в «Зените» написали, что за эти деньги болельщики сине-бело-голубых могли приобрести 8,6 билета на игру Лиги Европы с французским «Бордо», которая состоится 25 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее «Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково.