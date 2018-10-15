Защита обжаловала арест брата Кокорина

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Защита Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обжаловала решение суда о его аресте.
Защита обжаловала арест брата Кокорина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районого суда Москвы Анастасию Дзюрко.

«Апелляционная жалоба адвоката Кирилла Кокорина Шин назначена в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 19 октября в 10:30», — сказала пресс-секретарь.

11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее сообщалось, что адвокат обжаловал арест Кокорина.

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