Защита обжаловала арест брата Кокорина
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районого суда Москвы Анастасию Дзюрко.
«Апелляционная жалоба адвоката Кирилла Кокорина Шин назначена в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 19 октября в 10:30», — сказала пресс-секретарь.
11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее сообщалось, что адвокат обжаловал арест Кокорина.