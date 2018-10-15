Футболист «Локомотива» Фернандеш рассказал, какую еду он впервые попробовал в России

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Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, какую еду он впервые попробовал в России и как привыкал к Российской премьер-лиге (РПЛ).
Футболист «Локомотива» Фернандеш рассказал, какую еду он впервые попробовал в России
  • РИА Новости

«Сначала я чувствовал себя странно, было очень сложно привыкать к такому контрасту. Я привык играть в невероятной атмосфере, и вдруг — тишина. Но со временем я перестроился, и теперь тишиной на трибунах и маленькими стадионами меня не удивить», — цитирует игрока «Реальное время».

Он добавил, что долго адаптировался к российскому холоду.

«Не менее трудно было приспособиться к русской еде. Она разительно отличается от португальской. Это было что-то совершенно новое и незнакомое. Меня приятно удивила гречка. За годы жизни в России я стал её фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не пошло. Пельмени тоже не особо, гречка — королева», — сказал Фернандеш.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России и дважды — обладателем кубка страны.

Ранее нападающий «Локомотива» Эдер поделился ощущениями от возвращения в сборную Португалии.

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