Эдер: горд, что вернулся и представляю сборную Португалии
«Правда в том, что дверь в сборную всегда открыта. Я горд тем, что вернулся и представляю сборную Португалии. Сделал всё, чтобы помочь команде», — приводит слова Эдера РИА Новости со ссылкой на португальские СМИ.
Он отметил, что португальская сборная продемонстрировала хороший футбол в матче с Шотландией.
«Я надеюсь продолжить забивать», — добавил форвард.
Для Эдера этот матч стал первым с марта 2018 года за сборную Португалии, а его предыдущий гол за национальную команду принёс ей победу в финале Евро-2016.
Ранее сообщалось, что гол Эдера помог Португалии обыграть Шотландию в товарищеском матче.