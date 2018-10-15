Эдер: горд, что вернулся и представляю сборную Португалии

Короткая ссылка
Нападающий московского «Локомотива» и сборной Португалии Эдер прокомментировал победу национальной команды в контрольном матче с Шотландией.

«Правда в том, что дверь в сборную всегда открыта. Я горд тем, что вернулся и представляю сборную Португалии. Сделал всё, чтобы помочь команде», — приводит слова Эдера РИА Новости со ссылкой на португальские СМИ.

Он отметил, что португальская сборная продемонстрировала хороший футбол в матче с Шотландией.

«Я надеюсь продолжить забивать», — добавил форвард.

Для Эдера этот матч стал первым с марта 2018 года за сборную Португалии, а его предыдущий гол за национальную команду принёс ей победу в финале Евро-2016.

Ранее сообщалось, что гол Эдера помог Португалии обыграть Шотландию в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить