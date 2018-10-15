Нурмагомедов обратился к болельщикам «Анжи» в преддверии матча с ЦСКА

Короткая ссылка
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам махачкалинского «Анжи» в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Нурмагомедов обратился к болельщикам «Анжи» в преддверии матча с ЦСКА
  • РИА Новости

«Уважаемые болельщики, 19 октября в 16:00 увидимся на стадионе «Анжи Арена», на матче нашего родного клуба «Анжи». Приходите, будет много интересного. У нас будет непростой соперник — ЦСКА. Нашей команде нужна поддержка как никогда», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он также поделился воспоминаниями из детства.

«Помню, как в 2001 году я дважды обошёл стадион «Динамо», чтобы как-нибудь зайти на арену. Денег на билет не было, а поболеть за «Анжи» очень хотелось. В итоге я нашёл знакомого, его звали Газияв, с которым мы тренировались в одном зале вольной борьбы. Он меня запустил бесплатно. Сидячих мест не было, все 90 минут смотрел стоя. Прошло почти 20 лет, и многое поменялось», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить