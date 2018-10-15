Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой встретятся махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА.

РИА Новости

Об этом сообщает Twitter клуба из Дагестана. Внимание 🔰



19 октября, в пятницу, перед началом матча #АнжиЦСКА состоится чествование чемпиона #UFC Хабиба Нурмагомедова! 🦅



Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче. Кроме того, ФК #Анжи разыграет сувениры с автографами @TeamKhabib 💛💚 pic.twitter.com/lRWPxQjClk — ФК «Анжи» (@fc_anji) 15 октября 2018 г. Матч состоится в Каспийске 19 октября. Напомним, что недавно Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Ранее гендиректор «Анжи» сообщил, что у команды нет денег на перелёт в Махачкалу.