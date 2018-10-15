Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА
- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter клуба из Дагестана.
Внимание 🔰— ФК «Анжи» (@fc_anji) 15 октября 2018 г.
19 октября, в пятницу, перед началом матча #АнжиЦСКА состоится чествование чемпиона #UFC Хабиба Нурмагомедова! 🦅
Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче. Кроме того, ФК #Анжи разыграет сувениры с автографами @TeamKhabib 💛💚 pic.twitter.com/lRWPxQjClk
Матч состоится в Каспийске 19 октября.
Напомним, что недавно Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее гендиректор «Анжи» сообщил, что у команды нет денег на перелёт в Махачкалу.