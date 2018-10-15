Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой встретятся махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА.
Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА
  • РИА Новости

Об этом сообщает Twitter клуба из Дагестана.

Матч состоится в Каспийске 19 октября.

Напомним, что недавно Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее гендиректор «Анжи» сообщил, что у команды нет денег на перелёт в Махачкалу.

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