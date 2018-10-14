Гендиректор «Анжи» заявил, что у команды нет денег на перелёт в Махачкалу
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«На сегодняшний день нами не куплены билеты на самолёт в Махачкалу из-за отсутствия денег», — приводит слова Флегонтова РИА Новости.
Он отметил, что президент «Анжи» Осман Кадиев делает всё, чтобы команда полетела на домашнюю игру с ЦСКА, которая запланирована на 19 октября.
«Не думаю, что нам придётся ехать из Подольска в Дагестан на автобусе. Надеемся, что всё решится. Но с каждым днём будет все сложнее приобрести необходимое количество билетов на один рейс», — добавил функционер.
Ранее футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае непогашения долгов.