Шлеменко признался, что рад скорому завершению сотрудничества с Bellator

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от завершения сотрудничества с ММА-промоушеном Bellator.
Шлеменко признался, что рад скорому завершению сотрудничества с Bellator
  • РИА Новости

«У меня есть и чувство радости, так как я очень близок к тому, чтобы наконец-то разойтись с Bellator. Кто следит за моей карьерой, тот понимает, что последние три года творилось странное. Считаю, что она умышленно не развивалась», — заявил Шлеменко на своём YouTube-канале.

Он отметил, что ему организовывали мало боёв, но при этом не давали досрочно разорвать контракт.

«Но сейчас я отбился последний бой. Конечно, хотелось его выиграть. В целом радует одно: мы теперь можем строить планы по развитию моей карьеры. Только сейчас у нас появился шанс развиваться. Это очень радует», — добавил россиянин.

Шлеменко выступает в Bellator с 2010 года. Он является двукратным победителем Гран-при Bellator в среднем весе 2010 и 2011 годов. В период с 2013 по 2014 год Шлеменко удерживал чемпионский пояс организации в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Шлеменко сменит весовую категорию после поражения от Анатолия Токова.

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