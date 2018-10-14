Российский боец Шлеменко сменит весовую категорию после поражения от Токова

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сменит весовую категорию после поражения от соотечественника Анатолия Токова.
Российский боец Шлеменко сменит весовую категорию после поражения от Токова
  • © РИА Новости

Шлеменко перейдёт из категории до 84 кг в категорию до 77 кг.

«Я был слишком заряжен идти вперед, а надо было работать хитрее. Самое главное в моей карьере — есть понимание, что нужно драться в категории 77 кг», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Он сказал, что Токов удивил своей физической силой. Бывший чемпион Bellator ожидал более сильных ударов от победителя поединка. Шлеменко также рассказал о намерении перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Мы нацелены на UFC, но понимаем, что пока туда дорога закрыта. Я расстроен своим выступлением, нужно задуматься. У меня три поражения подряд, нужно что-то серьёзно менять», — заявил Шлеменко.

Он добавил, что с большой долей вероятности покинет Bellator по окончании контракта, несмотря на предложение организации продлить соглашение.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что просил руководство Bellator не выставлять его против соотечественников.

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