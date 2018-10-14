Российский боец Шлеменко сменит весовую категорию после поражения от Токова

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко сменит весовую категорию после поражения от соотечественника Анатолия Токова.

Шлеменко перейдёт из категории до 84 кг в категорию до 77 кг.

«Я был слишком заряжен идти вперед, а надо было работать хитрее. Самое главное в моей карьере — есть понимание, что нужно драться в категории 77 кг», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Он сказал, что Токов удивил своей физической силой. Бывший чемпион Bellator ожидал более сильных ударов от победителя поединка. Шлеменко также рассказал о намерении перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Мы нацелены на UFC, но понимаем, что пока туда дорога закрыта. Я расстроен своим выступлением, нужно задуматься. У меня три поражения подряд, нужно что-то серьёзно менять», — заявил Шлеменко.

Он добавил, что с большой долей вероятности покинет Bellator по окончании контракта, несмотря на предложение организации продлить соглашение.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что просил руководство Bellator не выставлять его против соотечественников.