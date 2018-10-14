Фёдор Емельяненко просил руководство Bellator не ставить его против российских бойцов
- РИА Новости
«Я просил не ставить меня против россиян. Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Он объяснил, что помогал многим из российских бойцов, и добавил, что ему важно отношение к ученикам-соотечественникам.
Ранее американский боец смешанного стиля Чейл Соннен рассказал о причинах поражения в полуфинальном поединке Гран-при Bellator с россиянином Фёдором Емельяненко.