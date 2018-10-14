Фёдор Емельяненко просил руководство Bellator не ставить его против российских бойцов

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что просил руководство Bellator не выставлять его против соотечественников.

«Я просил не ставить меня против россиян. Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Он объяснил, что помогал многим из российских бойцов, и добавил, что ему важно отношение к ученикам-соотечественникам.

Ранее американский боец смешанного стиля Чейл Соннен рассказал о причинах поражения в полуфинальном поединке Гран-при Bellator с россиянином Фёдором Емельяненко.