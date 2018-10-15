Велогонщица Забелинская одержала первую победу за сборную Узбекистана

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Сменившая спортивное гражданство на узбекское велогонщица Ольга Забелинская одержала свою первую победу в составе сборной Узбекистана.
Велогонщица Забелинская одержала первую победу за сборную Узбекистана
  • © Soeren Stache
  • globallookpress.com

Знаковое для 38-летней спортсменки событие произошло на турнире Chrono des Nations во Франции.

Забелинская преодолела дистанцию в 26,5 км за 35 минут 54 секунды. Второе место заняла датчанка Эмма Йоргенсен. Тройку замкнула француженка Одри Кордон-Рагот.

Забелинская сменила спортивное гражданство летом 2018 года. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию велогонщицы Ольги Забелинской в связи с недопуском к Азиатским играм, на которых она планировала выступить в составе сборной Узбекистана.

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