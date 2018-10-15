Велогонщица Забелинская одержала первую победу за сборную Узбекистана
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Знаковое для 38-летней спортсменки событие произошло на турнире Chrono des Nations во Франции.
Забелинская преодолела дистанцию в 26,5 км за 35 минут 54 секунды. Второе место заняла датчанка Эмма Йоргенсен. Тройку замкнула француженка Одри Кордон-Рагот.
Забелинская сменила спортивное гражданство летом 2018 года.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию велогонщицы Ольги Забелинской в связи с недопуском к Азиатским играм, на которых она планировала выступить в составе сборной Узбекистана.