Велогонщица Забелинская одержала первую победу за сборную Узбекистана

Сменившая спортивное гражданство на узбекское велогонщица Ольга Забелинская одержала свою первую победу в составе сборной Узбекистана.

Знаковое для 38-летней спортсменки событие произошло на турнире Chrono des Nations во Франции.

Забелинская преодолела дистанцию в 26,5 км за 35 минут 54 секунды. Второе место заняла датчанка Эмма Йоргенсен. Тройку замкнула француженка Одри Кордон-Рагот.

Забелинская сменила спортивное гражданство летом 2018 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию велогонщицы Ольги Забелинской в связи с недопуском к Азиатским играм, на которых она планировала выступить в составе сборной Узбекистана.