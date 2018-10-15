Джокович поднялся на второе место в рейтинге теннисистов ATP, опередив Федерера

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 15 октября рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль. На вторую строчку поднялся серб Новак Джокович, опередивший швейцарца Роджера Федерера. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и немец Александр Зверев сохранили свои четвёртое и пятое места.

Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, поднявшийся с 22-го на 21-е место. Карен Хачанов переместился с 27-й на 25-ю позицию.

Андрей Рублёв опустился с 73-й на 78-ю строчку рейтинга.

Ранее Евгений Кафельников высказался о череде скандалов с российскими футболистами.