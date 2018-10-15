Саутгейт: похоже, в АПЛ планировали, что мы вернёмся с ЧМ-2018 к концу июня

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне матча Лиги наций УЕФА с Испанией посетовал на плотный календарь футболистов, играющих в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Саутгейт: похоже, в АПЛ планировали, что мы вернёмся с ЧМ-2018 к концу июня
  • Reuters
  • © Carl Recine

«Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в плане психологии, чем физики. Не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в реально тяжёлой ситуации. Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм. Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с чемпионата мира. Может, они планировали, что мы вернёмся домой к концу июня?» — приводит слова Саутгейта BBC.

На чемпионате мира по футболу 2018 года английская сборная дошла до матча за третье место, где уступила Бельгии. Таким образом, для англичан мундиаль завершился 14 июля, а новый сезон АПЛ стартовал 10 августа.

Матч Испания — Англия состоится 15 октября.

Ранее сообщалось, что сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций.

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