Агент Селюк: Кокорина после дисквалификации может взять только «Спартак»

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о скандале вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Агент Селюк: Кокорина после дисквалификации может взять только «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Их должны наказать. Думаю, накажут жёстко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их ещё и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернётся в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмёт? Разве только «Спартак». Он же взял Романа Ерёменко после кокаина», — приводит слова Селюка «Спорт уик-энд».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее жена Александра Кокорина предположила, что его поведение может быть связано с непопаданием на ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить