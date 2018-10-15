Агент Селюк: Кокорина после дисквалификации может взять только «Спартак»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о скандале вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Их должны наказать. Думаю, накажут жёстко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их ещё и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернётся в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмёт? Разве только «Спартак». Он же взял Романа Ерёменко после кокаина», — приводит слова Селюка «Спорт уик-энд».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее жена Александра Кокорина предположила, что его поведение может быть связано с непопаданием на ЧМ-2018.