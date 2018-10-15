Футболист «Арсенала» Косельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни объявил о завершении выступлений за сборную Франции по футболу.

«Я думаю, что дал сборной Франции всё, что мог. Для меня моя травма ничего не изменила. В сборной всё закончено, после этого я всегда буду болельщиком французской команды, но очевидно, что я не надену синюю футболку», — приводит слова Косельни BBC.

Он также подверг критике главного тренера французской сборной Дидье Дешама.

«Он позвонил мне в день рождения в сентябре, а больше ни разу. Многие люди меня разочаровали, не только тренер. Это как удар в спину. Победа Франции на ЧМ нанесла мне больше психологического вреда, чем травма. Когда ты в хорошей форме, у тебя много друзей. А когда травмирован… Через какое-то время о тебе забывают», — добавил 33-летний защитник.

Косельни дебютировал в сборной в 2011 году и принял участие в 51 матче за национальную команду, вместе с которой выступил на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также на ЧМ-2014.

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