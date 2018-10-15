Козак ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Словакии по футболу

Словацкий футбольный союз (SFZ) объявил об отставке Яна Козака с поста главного тренера сборной Словакии.

Как сообщает пресс-служба SFZ, 64-летний специалист сам подал прошение об отставке.

Козак возглавлял сборную Словакии с 2013 года.

Под его руководством команда не смогла квалифицироваться на чемпионаты мира 2014 и 2018 годов, но на первенстве Европы 2016 года смогла дойти до 1/8 финала. Козак является рекордсменом национальной команды по длительности пребывания на посту главного тренера.

Ранее сообщалось, что сборная Польши стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей лигой ниже.