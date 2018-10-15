Сборная Польши стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей лигой ниже

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Сборная Польши по футболу не сумела сохранить прописку в Лиге А в первом в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Это произошло после поражения от Италии в матче четвёртого тура групповой стадии турнира.

Поляки, выступающие в 3-й группе Лиги A с Португалией и Италией, потерпели два поражения и один матч сыграли вничью и, таким образом набрав лишь одно очко в трёх встречах из четырёх, в следующем розыгрыше турнира опустятся в Лигу B.

Заключительный матч в группе польская команда проведёт 20 ноября против Португалии.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла Польшу в матче Лиги наций благодаря голу на 92-й минуте.

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