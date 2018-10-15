Глава Bellator высказался о возможном переходе Нурмагомедова в его орагнизацию

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Президент ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о словах известного американского рэп-исполнителя Кёртиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent, предложившего чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову перейти в Bellator.

«Вчера Кёртис позвонил мне и спросил, что будет с Хабибом. Я ответил что я не знаю и что решение будет за Атлетической комиссией штата Невада. Есть очень много вариантов, как разовьётся эта ситуация. Как бы то ни было, мы должны просто наблюдать. Это не связано с Bellator. Все эти дела касаются только бойца, комиссии и UFC», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что 50 Cent предложил Нурмагомедову перейти в Bellator за $2 млн.

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