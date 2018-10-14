Ионов: перед матчем с Турцией понимали, что нам нужна только победа

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Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
Ионов: перед матчем с Турцией понимали, что нам нужна только победа
  • © Reuters

«Готовились к игре, настраивались на победу, понимали, что нам нужна только она. Было время восстановиться. Очень довольны, что победили. Мы разбирали игру Турции, нам подсказали определённые моменты, какие у них есть зоны и как нужно их вскрывать», — приводит слова Ионова «Чемпионат».

Он отметил, что рад получать вызовы в национальную команду.

«Я стараюсь помочь команде — делаю то, что от меня требуется. Мы постепенно готовимся к каждой игре и настраиваемся на победу. Взяли три очка, победили, порадовались. В таблицу не заглядываем», — добавил хавбек.

Этот матч стал для Ионова 15-м в составе национальной команды, из них официальными были лишь семь игр.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций.

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