Головин о победе над Турцией: главное, что добыли нужный результат

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
Головин о победе над Турцией: главное, что добыли нужный результат
  • © Reuters

«Одержали важную победу, порадовали болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Думаю, сегодня было неплохое движение, игра прошла на хороших скоростях. Что-то нам удалось лучше, что-то хуже, но главное — добыли нужный результат», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Он также отметил, что нацеленно отдал передачу на Дениса Черышева, которая впоследствии стала голевой.

«В эпизоде со вторым голом Маринато Гилерме здорово ввёл мяч в игру в свободную зону. Я видел, что параллельным курсом двигается Черышев, и нацеленно делал ему передачу. Денис отлично пробил в касание», — добавил хавбек.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить