Головин о победе над Турцией: главное, что добыли нужный результат

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

«Одержали важную победу, порадовали болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Думаю, сегодня было неплохое движение, игра прошла на хороших скоростях. Что-то нам удалось лучше, что-то хуже, но главное — добыли нужный результат», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Он также отметил, что нацеленно отдал передачу на Дениса Черышева, которая впоследствии стала голевой.

«В эпизоде со вторым голом Маринато Гилерме здорово ввёл мяч в игру в свободную зону. Я видел, что параллельным курсом двигается Черышев, и нацеленно делал ему передачу. Денис отлично пробил в касание», — добавил хавбек.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций.