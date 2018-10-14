Дзюба: если бы мы лучше распоряжались возможностями, могли бы ещё забить

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

«Чувствую радость, это был тяжёлый матч. На стадионе потрясающая атмосфера. Поздравляю всю Россию с победой, она была очень важна для нас», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Он отметил, что во втором тайме у команды открылось второе дыхание.

«Очень хорошо, что мы сражались на каждом участке поля и ни сантиметра не уступили туркам. Понимали, что соперник очень хорош индивидуально, но в защите позволяет создавать моменты. Если бы мы лучше распоряжались возможностями, могли бы ещё забить», — добавил форвард.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что игроки сборной России не обращали внимания на состояние поля во время матча с «Турцией».