Черчесов заявил, что игроки сборной России не обращали внимания на состояние поля во время матча с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состояние газона на стадионе «Фишт» в Сочи, где прошёл победный для его команды матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА с Турцией.

«Для обеих команд поле было одинаковым. Мне со стороны не показалось, что оно мешало. Футболисты на это не обращали внимания. Делали то, о чём договаривались с ними до матча», — приводит слова Черчесова Sport24.

Обе команды проводили предматчевые тренировки вне «Фишта», чтобы поберечь газон перед предстоящей игрой.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес подарил футболку болельщику после матча между сборными России и Турции.