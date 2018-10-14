Черчесов заявил, что игроки сборной России не обращали внимания на состояние поля во время матча с Турцией
- Reuters
«Для обеих команд поле было одинаковым. Мне со стороны не показалось, что оно мешало. Футболисты на это не обращали внимания. Делали то, о чём договаривались с ними до матча», — приводит слова Черчесова Sport24.
Обе команды проводили предматчевые тренировки вне «Фишта», чтобы поберечь газон перед предстоящей игрой.
Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес подарил футболку болельщику после матча между сборными России и Турции.