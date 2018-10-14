Черышев поделился ощущениями после победы сборной России над Турцией в Лиге наций

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.

«Нам помог первый гол. В первом тайме играли хорошо, а во втором турки начали атаковать — стало потяжелее. Но забили второй гол и выиграли», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Он также вспомнил эпизод со своим голом.

«Находился в нужный момент в нужном месте. Просто подставил ногу и забил. Хорошо, что команда выиграла. Мы очень довольны», — добавил Черышев.

Матч завершился победой России со счётом 2:0. Черышев стал автором одного из мячей.

Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций.