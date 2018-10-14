Черышев поделился ощущениями после победы сборной России над Турцией в Лиге наций
- Reuters
«Нам помог первый гол. В первом тайме играли хорошо, а во втором турки начали атаковать — стало потяжелее. Но забили второй гол и выиграли», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
Он также вспомнил эпизод со своим голом.
«Находился в нужный момент в нужном месте. Просто подставил ногу и забил. Хорошо, что команда выиграла. Мы очень довольны», — добавил Черышев.
Матч завершился победой России со счётом 2:0. Черышев стал автором одного из мячей.
Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций.