Черышев поделился ощущениями после победы сборной России над Турцией в Лиге наций

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.
Черышев поделился ощущениями после победы сборной России над Турцией в Лиге наций
  • Reuters

«Нам помог первый гол. В первом тайме играли хорошо, а во втором турки начали атаковать — стало потяжелее. Но забили второй гол и выиграли», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Он также вспомнил эпизод со своим голом.

«Находился в нужный момент в нужном месте. Просто подставил ногу и забил. Хорошо, что команда выиграла. Мы очень довольны», — добавил Черышев.

Матч завершился победой России со счётом 2:0. Черышев стал автором одного из мячей.

Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить