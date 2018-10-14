Боярский — о ситуации с Кокориным и Мамаевым: рядовая история

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба из Санкт-Петербурга Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик (Кокорин. — RT). Он же осознаёт, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьёзный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева», — цитирует актёра «Советский Спорт».

По его мнению, в прессе переборщили с вниманием к данной ситуации.

«То, что творится вокруг Кокорина и Мамаева, — перебор. С другой стороны, закон должен быть беспристрастным. К обычным людям и знаменитым спортсменам подходить надо одинаково с правовой точки зрения», — добавил Боярский.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее футболист «Локомотива» Тарасов поддержал Кокорина и Мамаева.