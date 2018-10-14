Футболист «Барселоны» Альба не вызывается сборную Испании из-за конфликта с тренером

Защитник «Севильи» Алеш Видаль рассказал, почему игрок «Барселоны» Жорди Альба не вызывается в сборную Испании по футболу.

«У Альбы сложные отношения с главным тренером национальной сборной Луисом Энрике. Хотя я его считаю лучшим левым защитником Испании», – приводит слова Видаля ElDesmarque.

Он отметил, что у специалиста непростой характер, но верит в его успех в сборной Испании.

«Поначалу у меня не всё с ним ладилось, но он является классным тренером. Во время работы с ним у меня были взлёты и падения. Причем падений, пожалуй, было больше. Но когда Энрике понимал, что я готов, он доверял мне место в составе», — добавил Видаль.

Видаль выступал за «Барселону» с 2015 по 2018 год. Энрике тренировал каталонский клуб с 2014 по 2017 год.

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