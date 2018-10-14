Неймар назвал отсутствие Месси в сборной Аргентины позором для футбола

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Это позор для футбола. Пока есть возможность, мы должны как можно чаще видеть Месси в игре», — приводит слова игрока Goal.com.

Товарищеская игра Бразилии и Аргентины пройдёт 16 октября.

Ранее Марадона призвал перестать обожествлять Месси.