Неймар назвал отсутствие Месси в сборной Аргентины позором для футбола
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.
- Reuters
«Это позор для футбола. Пока есть возможность, мы должны как можно чаще видеть Месси в игре», — приводит слова игрока Goal.com.
Товарищеская игра Бразилии и Аргентины пройдёт 16 октября.
Ранее Марадона призвал перестать обожествлять Месси.
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