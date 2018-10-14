Кириленко заявил, что был шокирован смертью генсека FIBA Бауманна

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал смерть генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Бауманна.
Кириленко заявил, что был шокирован смертью генсека FIBA Бауманна
  • РИА Новости

«Конечно, все мы испытываем сейчас шок. Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всём мире. Особенно это касается баскетбола 3×3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх — 2020 в Токио, во многом его заслуга», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Он также добавил, что ничего не предвещало такого исхода.

Бауманн скончался от сердечного приступа в возрасте 52 лет.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна.

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