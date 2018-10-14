Кириленко заявил, что был шокирован смертью генсека FIBA Бауманна
- РИА Новости
«Конечно, все мы испытываем сейчас шок. Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всём мире. Особенно это касается баскетбола 3×3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх — 2020 в Токио, во многом его заслуга», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
Он также добавил, что ничего не предвещало такого исхода.
Бауманн скончался от сердечного приступа в возрасте 52 лет.
Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна.