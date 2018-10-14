Кириленко заявил, что был шокирован смертью генсека FIBA Бауманна

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал смерть генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Бауманна.

«Конечно, все мы испытываем сейчас шок. Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всём мире. Особенно это касается баскетбола 3×3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх — 2020 в Токио, во многом его заслуга», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Он также добавил, что ничего не предвещало такого исхода.

Бауманн скончался от сердечного приступа в возрасте 52 лет.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна.