Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна
- Reuters
«Это стало неожиданностью для всех нас, настоящим шоком. Патрика Бауманна всегда отличали активная жизненная позиция, взвешенность решений и невероятная преданность спорту», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Он сказал, что был знаком с ним лично, и вспомнил совместный опыт организации международных соревнований по баскетболу. По словам министра, смерть Бауманна является большой утратой для мирового спортивного сообщества.
Ранее сообщалось, что умер генсек FIBA Бауманн.