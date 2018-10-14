Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна

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Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на смерть генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Бауманна.
Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна
  • Reuters

«Это стало неожиданностью для всех нас, настоящим шоком. Патрика Бауманна всегда отличали активная жизненная позиция, взвешенность решений и невероятная преданность спорту», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он сказал, что был знаком с ним лично, и вспомнил совместный опыт организации международных соревнований по баскетболу. По словам министра, смерть Бауманна является большой утратой для мирового спортивного сообщества.

Ранее сообщалось, что умер генсек FIBA Бауманн.

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