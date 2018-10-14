Колобков прокомментировал смерть генсека FIBA Бауманна

Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на смерть генерального секретаря Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрика Бауманна.

«Это стало неожиданностью для всех нас, настоящим шоком. Патрика Бауманна всегда отличали активная жизненная позиция, взвешенность решений и невероятная преданность спорту», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он сказал, что был знаком с ним лично, и вспомнил совместный опыт организации международных соревнований по баскетболу. По словам министра, смерть Бауманна является большой утратой для мирового спортивного сообщества.

Ранее сообщалось, что умер генсек FIBA Бауманн.