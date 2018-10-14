Бывший футболист ПСЖ одержал победу на выборах мэра города в Кот-д'Ивуаре

Экс-футболист французского ПСЖ Бонавантюр Калу победил на выборах мэра города Вавуа в Кот-д'Ивуаре.

Об этом он сообщил в своём Facebook.

«Пришла пора менять эту грязную политику. Нам нужен новый взгляд. Горжусь своей победой. В мой адрес приходили угрозы, от меня требовали выйти из предвыборной гонки. Каждый сделал выбор», — написал Калу в своём Facebook.

Калу известен по выступлениям за голландский «Фейеноорд» и французские «Осер», ПСЖ и «Ланс».

Ранее президент Либерии Веа сыграл за футбольную сборную своей страны в товарищеском матче с Нигерией.