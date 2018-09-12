Президент Либерии Веа сыграл за футбольную сборную своей страны в товарищеском матче с Нигерией

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Президент Либерии Джордж Веа принял участие в товарищеском матче сборной своей страны по футболу c национальной командой Нигерии.
Президент Либерии Веа сыграл за футбольную сборную своей страны в товарищеском матче с Нигерией
  • ©Reporters/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

51-летний Веа провёл на поле 79 минут, после чего был заменён. Матч был приурочен к выведению из обращения 14-го номера в сборной Либерии. Под этим номером Веа выступал большую часть своей карьеры. 

Нынешний президент Либерии является обладателем «Золотого мяча» 1995 года и выступал за такие клубы, как «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель».

Ранее Тимоти Веа, сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года и нынешнего президента Либерии Джорджа Веа, забил свой первый мяч за сборную США по футболу.

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