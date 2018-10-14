Директор «Крыльев Советов»: если информация по Тигиеву подтвердится, то будем разбираться, как и с Башкировым
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«Похоже, скоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты. Про Тигиева ещё не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Башкирову», — приводит слова директора клуба «Спорт-Экспресс».
При этом он добавил, что самарский коллектив пока не намерен расставаться с футболистами.
«Почему аренда должна заканчиваться, если мы ещё не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться так же, как и с Башкировым», — добавил Шикунов.
Ранее в «Крыльях Советов» прокомментировали задержание футболиста команды Башкирова за вождение в нетрезвом виде.