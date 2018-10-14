В «Крыльях Советов» прокомментировали задержание футболиста команды Башкирова за вождение в нетрезвом виде

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о задержании полузащитника самарского клуба Евгения Башкирова сотрудниками полиции за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Нам и так хватает истории с Кокориным и Мамаевым. Вся страна три дня обсуждала её, а тут ещё Башкирову хватило ума поехать на машине выпившим», — цитирует директора по развитию клуба «Спорт-Экспресс».

По его мнению, подобные истории выставляют в негативном свете весь российский футбол.

«Слава богу, Евгений ни с кем не подрался. Я сейчас в Сочи, куда приехал на игру сборной. Мне позвонили и сообщили, что он сел за руль пьяным. Когда вернусь, клуб уже получит все необходимые документы. Проведём внутреннее разбирательство, оштрафуем игрока. В общем, мы примем меры», — добавил Шикунов.

Ранее появилось видео задержания футболиста Башкирова за вождение в нетрезвом виде.