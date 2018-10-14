Футболист «Локомотива» Тарасов: Нурмагомедов в бою с Макгрегором был лучше во всех компонентах

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Футболист «Локомотива» Тарасов: Нурмагомедов в бою с Макгрегором был лучше во всех компонентах
  • AFP

«Нурмагомедов вышел и показал, как надо. Он был лучше во всех компонентах. Посмотрите старые бои и этот — как он прибавил в стойке», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он также поделился мнением относительно поведения российского бойца после боя.

«По поводу провокаций и последующего прыжка из октагона уже всё правильно сказал наш президент: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! Всё по делу», — добавил Тарасов.

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвёртом раунде удушающим приёмом и защитил пояс чемпиона UFC. После этого россиянин перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может получить дисквалификацию на шесть месяцев и штраф в размере $350 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить