Кокорин поблагодарил Кадырова за поддержку
- РИА Новости
«Александр предпочитает книги просмотру передач. Тем не менее новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки», — приводит слова Мельникова kp.ru.
Он также отметил, что Кокорин и Мамаев имеют право заключать какие-либо контракты, пока находятся в СИЗО.
«В статусе подозреваемых они не ограничены в правах. Могут совершать юридические действия. Но только с разрешения следователя», — добавил Мельников.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее Кокорин рассказал о первых днях в СИЗО «Бутырка».