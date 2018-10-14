Кокорин поблагодарил Кадырова за поддержку

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что футболист «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», знает о предложении главы Чечни Рамзана Кадырова перейти в грозненский «Ахмат».

«Александр предпочитает книги просмотру передач. Тем не менее новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки», — приводит слова Мельникова kp.ru.

Он также отметил, что Кокорин и Мамаев имеют право заключать какие-либо контракты, пока находятся в СИЗО.

«В статусе подозреваемых они не ограничены в правах. Могут совершать юридические действия. Но только с разрешения следователя», — добавил Мельников.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее Кокорин рассказал о первых днях в СИЗО «Бутырка».