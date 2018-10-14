Кокорин рассказал о первых днях в СИЗО «Бутырка»
- РИА Новости
Он выразил надежду, что в его ситуации разберутся, и сказал, что не унывает в связи с произошедшим.
«Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда», — цитирует Кокорина «Дождь».
Он добавил, что читает пришедшие в СИЗО письма и старается всем отвечать.
Ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о пребывании в камере следственного изолятора по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.