Кокорин рассказал о первых днях в СИЗО «Бутырка»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о первых днях в камере следственного изолятора «Бутырский».

Он выразил надежду, что в его ситуации разберутся, и сказал, что не унывает в связи с произошедшим.

«Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда», — цитирует Кокорина «Дождь».

Он добавил, что читает пришедшие в СИЗО письма и старается всем отвечать.

Ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о пребывании в камере следственного изолятора по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.