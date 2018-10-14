Мамаев о предложении «Ахмата»: пока занят текущей ситуацией

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о пребывании в камере следственного изолятора по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

«Я сожалею о поступке, о чём сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — цитирует Мамаева «Дождь».

Он также сказал, что не готов обсуждать возможность перехода в грозненский «Ахмат», который выразил заинтересованность в его услугах.

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — заключил Мамаев.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о трудоустройстве в клуб полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.