Американский боксёр Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Короткая ссылка
Американский боксёр Теренс Кроуфорд нокаутировал соотечественника Хосе Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.
Американский боксёр Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO
  • globallookpress.com

Судья прекратил поединок за 20 секунд до финального гонга в 12-м раунде и признал победу Кроуфорда техническим нокаутом.

Эта победа стала для Кроуфорда 34-й в 34 поединках, 25 из них были одержаны нокаутом. Беневидес потерпел своё первое поражение в 25 проведённых боях.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить