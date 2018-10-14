Американский боксёр Кроуфорд нокаутировал Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Американский боксёр Теренс Кроуфорд нокаутировал соотечественника Хосе Бенавидеса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.

Судья прекратил поединок за 20 секунд до финального гонга в 12-м раунде и признал победу Кроуфорда техническим нокаутом.

Эта победа стала для Кроуфорда 34-й в 34 поединках, 25 из них были одержаны нокаутом. Беневидес потерпел своё первое поражение в 25 проведённых боях.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера — младшего, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях.