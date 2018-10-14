Главный тренер «Томи» прокомментировал акцию протеста футболистов своей команды на матче ФНЛ с «Сочи»

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Главный тренер «Томи» Валерий Баскаков прокомментировал акцию протеста футболистов своей команды на матче 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».
Главный тренер «Томи» прокомментировал акцию протеста футболистов своей команды на матче ФНЛ с «Сочи»
  • РИА Новости

Футболисты «Томи» задержали начало матча с «Сочи» в знак протеста против задержек по выплате зарплат.

«Перед сезоном говорил игрокам, что здесь всё бывает не гладко и кое-где нужно будет потерпеть. Не выдержали. Не скажу, что это вызывающая акция, но все равно неприятно», — приводит слова Баскакова пресс-служба «Томи».

Он сказал, что не может запретить футболистам высказывать свою позицию, а также признал свою вину в том, что не нашёл подхода к игрокам с целью избежать подобной ситуации.

«Запретить я не могу, я сказал лишь, что нужно думать о последствиях, ведь это удар по губернатору, руководству. Удар по мне. Если допускают такие вещи, значит, я не могу общий язык найти», — заключил Баскаков.

Ранее капитан и защитник футбольного клуба «Томь» Сергей Зуйков рассказал о ситуации с задолженностью по заработной плате перед футболистами.

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