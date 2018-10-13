Защитник МХЛ Кожемякин оценил свои перспективы в новом сезоне

Защитник команды «Русские витязи» Молодёжной хоккейной лиги Глеб Кожемякин в беседе с «Известиями» оценил свои перспективы в новом сезоне.

«Я уже был в ВХЛ, в нашем клубе-партнёре «Динамо» (Санкт-Петербург), пытался закрепиться там. Конечно, у меня есть желание пробиться в основу «Витязя» и закрепиться там», — заявил он.

По словам спортсмена, если ему дадут шанс поиграть и в Высшей лиге, это будет отлично.

Как добавил Кожемякин, мыслей об отъезде в НХЛ у него сейчас нет, поскольку он хочет пробиться наверх в России.

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