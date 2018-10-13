В Свердловской области появится спортивный центр имени Хабиба Нурмагомедова

В Свердловской области будет открыт спортивный центр имени чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хотел бы предложить, чтобы каждому из пяти центров, которые откроются в Свердловской области, присвоили имена спортсменов. Хотел бы, чтобы один из центров был имени Егора Мехонцева, также предлагаю Мурата Гассиева. И конечно же, один из центров будет назван именем Хабиба», — приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту, и в октябре успешно провёл защиту пояса в бою против бывшего обладателя титула ирландца Конора Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о переходе в Bellator.