В Свердловской области появится спортивный центр имени Хабиба Нурмагомедова
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- РИА Новости
«Хотел бы предложить, чтобы каждому из пяти центров, которые откроются в Свердловской области, присвоили имена спортсменов. Хотел бы, чтобы один из центров был имени Егора Мехонцева, также предлагаю Мурата Гассиева. И конечно же, один из центров будет назван именем Хабиба», — приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту, и в октябре успешно провёл защиту пояса в бою против бывшего обладателя титула ирландца Конора Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о переходе в Bellator.