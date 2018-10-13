Болат: сыграем со сборной России лучше, чем в прошлый раз
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«Команда Турции сильно изменилась. С каждой игрой взаимосвязи будут улучшаться, опыт прибавляется. Завтрашний матч, думаем, проведём лучше, чем прошлый», — приводит слова Болата Sport24.
Первая игра между командами завершилась победой россиян со счётом 2:1.
Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.
Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России физически сильнее играет, более активна на поле, чем Турция.