Болат: сыграем со сборной России лучше, чем в прошлый раз

Голкипер сборной Турции Синан Болат поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Лиги наций с национальной командой России.

«Команда Турции сильно изменилась. С каждой игрой взаимосвязи будут улучшаться, опыт прибавляется. Завтрашний матч, думаем, проведём лучше, чем прошлый», — приводит слова Болата Sport24.

Первая игра между командами завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России физически сильнее играет, более активна на поле, чем Турция.