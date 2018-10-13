Сын Шумахера завоевал свой первый титул в автоспорте, став чемпионом «Формулы-3»
- © FrankHoermann/SVEN SIMON
- globallookpress.com
По итогам второй гонки финального этапа чемпионата, проходящего в немецком Хоккенхайме, Шумахер занял второе место и стал недосягаем для соперников в турнирной таблице.
Для 19-летнего немца этот титул стал первым в автоспортивной карьере. До этого его лучшим результатом были два вторых места в европейской и итальянской «Формуле-4».
Мик является сыном легендарного немецкого пилота, семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Ранее Жан Тодт рассказал, что навещает Михаэля Шумахера как минимум несколько раз в месяц.